Gefahren im Fluss: Tipps vom Experten für Notlagen

Flüsse und Seen versprechen in der heißen Jahreszeit naturnahe Abkühlung. Gerade in Flüssen wie der Donau, dem Regen oder der Naab gibt es Strömungen, die den Badespaß zur Gefahr werden lassen. Immer wieder schätzen sich Schwimmerinnen und Schwimmer falsch ein und geraten deshalb in Not. Im schlimmsten Fall können Strömungen Badende schnell in Lebensgefahr bringen. Vergangenes Wochenende kam bei Zeitlarn im Landkreis Regensburg ein Mann ums Leben, der seinen beim Spielen ins Wasser gefallenen Sohn retten wollte. Der Mann wurde von dem dort herrschenden Sog erfasst.

Gefangen in der Strömung - was jetzt?

Klaus Zimmermann ist Technischer Leiter der Kreiswasserwacht Regensburg und Einsatzleiter der Wasserrettung Regensburg. Für den Notfall hat er Tipps, um sich aus einer Strömung zu befreien. Wer in einer Strömung gefangen ist, ist auf Hilfe angewiesen. Also ist es laut Zimmermann wichtig, auf sich aufmerksam zu machen. Bis Hilfe zur Stelle ist, verstreicht Zeit. Man sollte sich daher seine Kräfte einteilen und versuchen Ruhe zu bewahren, "langsame Bewegungen machen" empfiehlt Zimmermann.

Eigenen Auftrieb und Bojen nutzen

Wer seinen eigenen Auftrieb nutzt, spart laut Zimmermann zusätzliche Ressourcen, um wieder an Land zu kommen. Hierbei empfiehlt es sich, den kürzesten Weg nach draußen zu nehmen. Auch Bojen können eine Hilfe sein, an ihrer Kette können sich Schwimmende in Notlagen festhalten, um durchzuschnaufen. "Zur Ruhe kommen, Plan machen und dann weiter geht’s", so Zimmermann von der Wasserrettung Regensburg.

Vorsicht vor tückischer Sogwirkung

Beim Unfall am Wehr in Zeitlarn kostete die Sogwirkung des Wassers am vergangenen Wochenende einen Familienvater das Leben. Er war ins Wasser gesprungen, um seinen Sohn zu retten, der beim Spielen in den Regen gefallen war. Dort soll der Wasserpegel des Regens leicht erhöht gewesen sein, was den Sog noch verstärkte. Am Ende mussten Vater und Sohn reanimiert werden. Für den Mann kam die Hilfe jedoch zu spät, er verstarb im Krankenhaus.

So können Sie sich aus dem Strudel befreien

Auch Klaus Zimmermann von der Wasserrettung Regensburg kennt die Gefahren eines Sogs. Wer hineingerät, sollte mit aller Kraft gegen den Sog vom Strudel anschwimmen. Wird jemand trotzdem in den Sog gezogen: "dann tief Luft holen, Ruhe bewahren, die Orientierung nicht verlieren", so Zimmermann. Dann bis zum Grund ziehen lassen – und dort sich mit einer kräftigen Bewegung seitlich abstoßen und "so weit wie möglich rausschwimmen und hoffen, wenn man wieder hochkommt, dass man weit genug vom Gefahrenbereich weg ist", sagt Zimmermann.