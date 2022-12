Gefahren beim Baumfällen: Motorsägenkurse können Leben retten

In keinem anderen Bundesland ereignen sich so viele schwere und tödliche Unfälle bei Waldarbeiten wie in Bayern. Das Problem: Im Freistaat gibt es neben den Staatsforsten und großen öffentlichen Waldeigentümern sehr viele Waldbesitzer, die nur kleine Flächen haben und diese im Nebenerwerb oder als Hobby bewirtschaften. Sie bringen nicht die Kenntnisse und Erfahrungen mit, die ein Profi-Waldarbeiter hat. Um mit einer Motorsäge im Wald Bäume zu fällen, braucht es in Deutschland keinen "Führerschein". Empfohlen wird ein Kurs. Dabei machen viele, die jahrelang mit Sägen umgegangen sind, die Erfahrung, dass sie im puncto Sicherheit einiges vernachlässigt haben.

Besonders viele tödliche Waldunfälle in Bayern

Die Zahl der schweren und tödlichen Unfälle bei der Waldarbeit in Bayern ist im Vergleich zu allen anderen Bundesländern extrem hoch. 2020 gab es in Deutschland 36 tödliche Unfälle. Davon allein 21 in Bayern. 2019 geschahen von den insgesamt 5.000 schweren Unfällen 2.700 im Freistaat. Auch heuer starben bereits 15 Menschen bei der Waldarbeit.

Sozialversicherungsträger empfiehlt Motorsägenkurse

In den Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Forsten (VSG 4.3) steht zwar, dass für die Waldarbeit Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sein müssen. Aber letzten Endes könne jeder sich eine Motorsäge zulegen und Bäume umschneiden, wenn er sage, "der Vater oder Großvater hat mir das gezeigt", sagt Markus Fechter von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Bayern, kurz SVLFG. Er versucht daher, so viele Waldbesitzer wie möglich zu motivieren, an einem Motorsägenkurs teilzunehmen.

Zusammen mit Waldbauernvereinigungen wie zum Beispiel dem in Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, organisiert Fechter solche Lehrgänge. Dabei gibt es einen zweitägigen Grundkurs und einen drei- bis viertägigen Fortgeschrittenenkurs. Wobei dringend empfohlen wird, beide Schulungen zu belegen, und nicht schon nach dem Grundkurs zu versuchen, im Wald loszulegen.

Grundkenntnisse für das Baumfällen – Niemals allein in den Wald

Im zweitägigen Anfängerkurs werden die ersten Grundkenntnisse vermittelt. Angefangen von der richtigen Schutzkleidung über die ganz einfache Grundregel, immer zu zweit im Wald zu arbeiten, damit bei einem Unfall einer Hilfe holen kann.

Das Wichtigste aber, was im Kurs vermittelt wird, ist die richtige Schnitt- und Fälltechnik. Viele Unfälle passieren, weil die Spannungen im Holz falsch eingeschätzt werden, sagt Markus Fechter von der SVLFG. Oft spaltet sich der Stamm längs und der eine Teil schnellt urplötzlich wie ein Katapult in die Höhe. Sind Menschen in der Nähe, kann es zu schlimmen Unfällen kommen.

Neue Methode beim Baumfällen verhindert Unfälle

Mit der richtigen Sägetechnik können solche Unfälle verhindert werden. Seit einigen Jahren hat sich unter professionellen Waldarbeitern eine neue, spezielle Schnitttechnik durchgesetzt. Dabei wird der Stamm zunächst nicht komplett durchgesägt, sondern mit dem Schwert der Motorsäge nur in der Mitte durchstochen. Ein Teil des Stammes bleibt zunächst unberührt. Erst in einem allerletzten Arbeitsschritt wird das sogenannte Halteband, also der noch durchgehende Stammabschnitt, durchtrennt. Diese sogenannte "Sicherheitsfällung" wird in den Motorsägenkursen unterrichtet und hat bereits dazu geführt, dass Unfälle durch aufspaltende Stämme weniger geworden sind.