Gefahren am Bahnsteig: Bundespolizei arbeitet präventiv

Nach dem Angriff im Frankfurter Hauptbahnhof, bei dem ein achtjähriger Junge gestorben ist, stellt sich die Frage nach der Sicherheit der Fahrgäste auch an Bahnhöfen.

Auf Anfrage des BR Studio Regensburg sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen (Lkr. Cham), es gebe unabhängig von dem Vorfall in Frankfurt Präventionsmaßnahmen der Behörde, um eine "Eigengefährdung" an Bahnhöfen im Alltag auszuschließen.

Vorträge sollen Schüler Gefahren aufzeigen

An Schulen würden demnach regelmäßig Vorträge stattfinden, um die Schüler auf die Gefahren von einfahrenden Zügen und die Einhaltung des Sicherheitsbereiches aufmerksam zu machen. Auch an den Bahnhöfen direkt würden die Fahrgäste mit Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen, sich hinter den weißen Linien und nicht direkt am Bahngleis aufzuhalten.

Schwerpunktaktionen der Bundespolizei

Zudem gäbe es auch jedes Jahr mehrere Schwerpunktaktionen an Bahnhöfen wie dem Regensburger Hauptbahnhof. Beamte der Bundespolizei machen vor Ort Fahrgäste darauf aufmerksam, die Sicherheitsbereiche an den Gleisen zu beachten und freizuhalten, so der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen. Unfälle im alltäglichen Bahnverkehr könnten so reduziert oder sogar verhindert werden.