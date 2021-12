Gefahr von Glatteis in Ostbayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in weiten Teilen Ostbayerns. Bis Dienstagmorgen komme es zu Glatteisbildung infolge überfrierenden Regens, so die Meteorologen. Mit starken Verkehrsbehinderungen auf der Straße und im Schienenverkehr sei zu rechnen. Der Wetterdienst warnt: "Vermeiden Sie Autofahren! Bleiben Sie im Haus!"

Große Teile Ost- und Nordbayerns gefährdet

Betroffen seien die niederbayerischen Kreise Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Straubing-Bogen sowie die Stadt Passau.

Außerdem in der Oberpfalz die Kreise Amberg-Sulzbach, Cham, Neustadt a.d. Waldnaab, Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth sowie die Stadt Weiden.

In Oberfranken die Kreise Bayreuth, Hof, Kulmbach, Wunsiedel i. Fichtelgebirge sowie die Städte Bayreuth und Hof.

Die zweite Nacht mit Glatteis

Schon am Montagmorgen hatte überfrierender Regen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. So kam es glatteisbedingt in der Oberpfalz zu mehreren Verkehrsunfällen.