Gefahr: Herzmuskelentzündung nach Covid-Erkrankung?

Seit einem Jahr hat die Corona-Pandemie unser Leben fast komplett im Griff. Längst wissen wir: Corona ist lebensgefährlich - und vor allem auch heimtückisch. Selbst nach überstandener Covid-19 Infektion leiden Betroffene oft stark unter Langzeitfolgen. Und Corona kann auch nach der Infektion indirekt lebensbedrohlich werden - das Virus kann das Herz schädigen. Ein Beispiel von den Eishockeyspielern des EV Landshut.

Profisportler musste Zwangspause machen

Im Landshuter Eisstadion trainiert die erste Mannschaft, 23 Cracks stehen auf dem Eis. Mit dabei: Jere Laaksonen. Der Stürmer ist 29 Jahre alt, 1,74 Meter groß, damit ist er der kleinste im Team, und bringt 83 Kilo auf die Waage - hauptsächlich Muskelmasse. Dennoch hat den Sportler eine Corona-Infektion und danach eine Herzmuskelentzündung geschwächt: Drei Monate durfte er keinen Sport machen, das ist für einen Profi-Eishockeyspieler eine lange Zeit. "Zum Glück haben die Ärzte bei mir die Herzmuskelentzündung frühzeitig entdeckt", sagt Laaksonen heute. "Anders wäre meine Pause noch viel länger geworden. Jetzt aber bin ich wirklich froh, dass ich wieder okay bin."

Viele im Team des EV Landshut hatten Corona

Der Finne hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt, genau wie die meisten anderen im Team. Zweimal musste die Mannschaft des EV Landshut in Quarantäne. Laaksonen hatte Fieber, seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren, fühlte sich aber nach überstandener Infektion wieder fit. Bis beim Routine-Medizin-Check bei ihm eine Herzmuskelentzündung entdeckt wurde: "Ja klar, das war natürlich erst mal ein großer Schock für mich. Das ist was ganz anderes als meinetwegen ein gebrochener Knochen. Es ist Dein Herz! Und da musst Du wirklich aufpassen!"

Herzmuskelentzündungen nach einer Covid-Erkrankung sind nicht so selten: Neben Jere Laaksonen hat es wohl auch seinen Teamkollegen Henry Martens erwischt: Auch bei ihm deutet manches auf eine Herzmuskelentzündung hin. Auch er hatte Covid - sein Belastungs-EKG danach war aber unauffällig. Die Symptome kamen später, eine genaue Diagnose steht noch aus. Die Verunsicherung im Verein wächst: "Sie haben beide Familie, so viel geht in meinem Kopf rum", sagt Landhuts Trainer Leif Carlsson. Priorität habe nun "dass die Spieler wieder in ein normales Leben zurück können."