Gefahr für Hausdächer durch Schneelasten

Bereits zehn Zentimeter nasser Schnee bedeuten fast 100 Kilogramm Belastung pro Quadratmeter. Dies sei etwa die übliche Schneelast von Dächern in München, sagt Norbert Gebbeken, emeritierter Professor für Baustatik an der Universität der Bundeswehr München. Je höher der Wassergehalt, desto schwerer sei der Schnee.

Regenmenge ist entscheidend

Der Deutsche Wetterdienst schätzt die Gefahr allzu schwerer Schneemassen auf Dächern derzeit als nicht akut ein. "In den letzten Tagen ist es milder geworden, die Schneemengen sind im Alpenraum eher zurückgegangen", sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Wie sich die Gefahrenlage für Hausdächer entwickle, hänge auch von der Regenmenge der nächsten Tage ab.

Garmisch-Partenkirchen ist krisenerprobt

Im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen kennt man die Gefahr sehr gut: Vor zwei Jahren wurde in der Alpenregion wegen enormer Schneemassen sogar der Katastrophenfall ausgerufen. "Zwar sind unter der Schneelast keine Dächer eingestürzt", sagt ein Sprecher des Landratsamtes. "Aber an einigen Häusern gab es deutlich Verformungen an Dach und Mauerwerk."

Hausbesitzer sollten rechtzeitig handeln

Zu Beginn jedes Winters weist die Behörde die Hausbesitzer im Landkreis darauf hin, dass sie ihre Dächer vom Schnee befreien lassen sollten, bevor es zu spät ist. Im Standsicherheitsnachweis jedes Hauses ist die maximale Schneelast aufgeführt. Warnzeichen für zu viel Schnee auf dem Dach zeigen sich vor allem im Obergeschossen, beispielsweise Risse oder klemmende Türen und Fenster. Mit der Räumung des Dachs kann man einen Dachdecker beauftragen.