Gefahr für Autofahrer: Polizei warnt vor Wildunfällen

Die Gefahr mit einem Wildtier zusammenzustoßen, ist für Autofahrer gerade besonders hoch. Wie die Polizei in Waldmünchen im Landkreis Cham am Donnerstag mitteilte, haben sich allein in ihrem Zuständigkeitsbereich seit dem vorangegangenen Wochenende bereits acht Verkehrsunfälle mit querenden Tieren ereignet. In der Nacht auf Mittwoch starben dabei vier Rehe. Verletzte Menschen gab es laut Polizei nicht. Der Schaden beträgt aber mehrere Tausend Euro.

Risiko für Zusammenstöße steigt mit Zeitumstellung

Die Polizei bittet um Vorsicht, vor allem in den frühen Abend- und Morgenstunden. Ab Sonntag wird es durch die Umstellung auf die Winterzeit noch früher dunkel, damit steige auch das Risiko für Zusammenstöße mit Tieren, so ein Polizeisprecher.

Begegnung mit Tieren im Straßenverkehr: Tipps der Polizei

Die Polizei rät: Wenn Autofahrer ein Tier auf der Straße oder am Straßenrand entdecken, heißt es runter vom Gas oder komplett abbremsen. Weiter sollte man das Fernlicht ausschalten und auf die Hupe drücken, um das Tier zu verscheuchen. Danach sollte man wachsam bleiben, denn Wildtiere sind in den meisten Fällen nicht allein unterwegs.

Wenn ein Zusammenstoß unvermeidbar ist, sollten Verkehrsteilnehmer lieber direkt auf das Tier zusteuern und eine Vollbremsung einleiten. Ein kontrollierter Aufprall gehe meist glimpflicher aus als ein unkontrolliertes Ausweichmanöver, so der Sprecher.