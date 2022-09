Artikel mit Video-Inhalten

> Gefahr durch Wohnungsbrände: Info-Führung für Senioren

Gefahr durch Wohnungsbrände: Info-Führung für Senioren

400 Menschen kommen in Deutschland pro Jahr bei Wohnungsbränden ums Leben. Menschen über 60 Jahren haben dabei ein doppelt so hohes Risiko. Jetzt gibt es bei der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg eine Info-Führung speziell für Senioren.