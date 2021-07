Gefahr durch Sturzflut: Stadt Landshut berät über Maßnahmen

Rund einen Monat ist es her, dass die Stadt Landshut von einem Unwetter heimgesucht wurde und Teile der historischen Altstadt infolge einer Sturzflut binnen Minuten unter Wasser standen. Am Mittwoch beschäftigen sich deshalb gleich zwei Gremien mit den Gefahren, die von Extremwetterereignissen wie Starkregen ausgehen.

Gutachten bietet erstmals flächendeckende Erkenntnisse

Der Bausenat der Stadt Landshut tagt zusammen mit dem Umweltsenat. Im Fokus steht dabei ein Gutachten, das schon vor einigen Jahren in Auftrag gegeben wurde und jetzt vorliegt. Mehr als einhundert Seiten umfasst das Konzept zum kommunalen Sturzflutrisikomanagement.

Für das hochwassererprobte Landshut liegen damit erstmals flächendeckende Erkenntnisse über die Gefährdung durch Starkregen vor. Bestandsanalyse, Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung - alle in Frage kommenden Gefährdungsstellen seien umfassend untersucht worden, sagte Stadtratsmitglied Ludwig Schnur (CSU/LM/JL/BfL) dem BR. Vieles davon habe sich auch bei der Sturzflut Ende Juni bestätigt.

Grüne kritisieren: Zu wenig konkrete Maßnahmen im Gutachten

Jetzt sei es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, ob die Untersuchungen mit den tatsächlich eingetretenen Wetterlagen zusammenpassen. In den kommenden Monaten und Jahren, so Schnur, müssten dann Maßnahmen folgen. In diesem Punkt seien sich die Mitglieder des Stadtrats alle einig.

Kontroversen werden aber bei der Frage nach konkreten Maßnahmen erwartet. Diese kämen im Gutachten viel zu kurz, seien außerdem einseitig betrachtet worden, kritisiert die Grünen-Politikerin Sigi Hagl. Auf Konzepte zur Flächenentsiegelung oder zur wassersensiblen Stadtentwicklung werde nicht eingegangen, obwohl es bereits erfolgreiche Beispiele aus anderen Städten gebe. Auch das Krisenmanagement lasse Fragen offen.

Müssen sich Anwohner eventuell finanziell beteiligen?

Offen bleibt auch, wer für die künftigen Maßnahmen zahlen muss: Anders als beim Hochwasserschutz sind für Eingriffe zum Schutz vor wild abfließendem Wasser keine Zuwendungen für die Stadt möglich. Das geht aus Angaben des Wasserwirtschaftsamts Landshut hervor. Daher sei auch zu klären, ob die Stadt bei der Finanzierung zusätzlich an die Hauseigentümer herantreten müsse, erklärte Stadtrat Schnur. Manchmal würden auch schon kleinere Eingriffe eine große Schutzwirkung erzielen - so zum Beispiel durch die Erhöhung von Zaunfundamenten.

Das Gutachten geht aus einem Sonderförderprogramm des Freistaats hervor, das bereits 2017 ins Leben gerufen wurde. Städte und Gemeinden konnten so bei der Finanzierung von Konzepten zum Sturzflutrisikomanagement unterstützt werden.