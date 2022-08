Gefahr durch Insektizide: Giftgas-Alarm in Würzburg

Am Dienstag ist die Feuerwehr Im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach mit Spezialkräften angerückt, nachdem sich infolge dort gelagerter Insektizide hochgiftige Gase gebildet hatten. Mit den vorgefundenen Tabletten hätten die Bewohner eines Hauses im Stadtteil Unterdürrbach in Eigenregie Ungeziefer bekämpfen wollen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend. Diese hätten sie über Internet im Ausland bestellt worden, so die Feuerwehr.

Schädlingsbekämpfer erkannte die Bedrohung

Ein vom Regierungsbezirk Unterfranken geschickter Schädlingsbekämpfer wies die Einsatzkräfte am vor Ort ein. Die trugen bei der Bergung der Stoffe Chemikalienschutzanzüge und lagerten die Insektenbekämpfungsmittel in verschließbare Behälter um. Zur Dekontamination wurde nach Angaben der Stadt Würzburg auch ein Speziallöschzug herangezogen.

Die giftigen Gase seien entstanden, als die Insektizide mit der Feuchtigkeit in der Umgebungsluft reagiert hätten, hieß es. Für die Bevölkerung habe während des Einsatzes keine Gefahr bestanden, so die Feuerwehr. Zu den genauen Umständen der Beschaffung und Lagerung der Insektizide ermittelt jetzt die Polizei.

Mit Material von dpa.