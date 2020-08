Gefängnis und Schmerzensgeld wegen sexuellen Kindesmissbrauchs

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat das Memminger Landgericht am Donnerstag (20.08.20) einen 62 Jahre alten Mann zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt.

Sexueller Missbrauch über drei Jahre hinweg

Der Mann wurde nach drei Verhandlungstagen für schuldig befunden, zwischen Herbst 2016 und Dezember 2019 die zu Beginn zwölf Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht zu haben. Konkret verurteilte ihn die große Strafkammer wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen, des sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen und des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 26 Fällen.

Täter erspart Mädchen Aussage vor Gericht

Der Verurteilung lag eine Verständigung zwischen dem Gericht und allen Verfahrensbeteiligten zugrunde. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit kam im vorliegenden Verfahren insbesondere deswegen zur Anwendung, weil der Angeklagte den ihm zur Last gelegten Sachverhalt im Wesentlichen eingeräumt und damit dem Opfer eine Aussage vor Gericht erspart hat.

20.000 Euro Schmerzensgeld

Der Angeklagte hat sich laut Memminger Landgericht darüber hinaus verpflichtet, an die Geschädigte ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro zu zahlen. Das Verfahren ist nicht rechtskräftig, da bei einer vorausgegangenen Verständigung ein Verzicht auf Rechtsmittel nicht möglich ist.