Gefängnis mit 364 Haftplätzen entsteht in Marktredwitz

Grünes Licht für die geplante Justizvollzugsanstalt (JVA) in Marktredwitz: Der Haushaltsauschuss des Landtags hat am Donnerstag die Planungen für eine JVA mit 364 Haftplätzen genehmigt. Das teilte der Abgeordnete Martin Schöffel (CSU) aus Wunsiedel mit. 120 Plätze seien für weibliche Gefangene vorgesehen. Eine Einrichtung dieser Art gibt es bisher noch nicht in Nordbayern. Auch wird es eine Mutter-Kind-Abteilung geben und eine geriatrische Abteilung mit 24 Haftplätzen. Es ist die erste Abteilung für kranke alte Gefangene in einer bayerischen JVA.

Die JVA in Marktredwitz soll 200 Arbeitsplätze bringen

Die Kosten für die neue Haftanstalt in Marktredwitz werden auf 222 Millionen Euro geschätzt, so der Landtagsabgeordnete. Mit dem Bau der JVA soll 2023 begonnen werden. Rund 200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Sie leisten "einen wichtigen Beitrag zur weiteren positiven Entwicklung unserer Stadt und der gesamten Region", betonte der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel (CSU).

Die Justizvollzugsanstalt soll auf einem derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Gelände im Marktredwitzer Ortsteil Lorenzreuth entstehen. Für den Baubeginn ist eine weitere Genehmigung durch den Haushaltsausschuss nötig.