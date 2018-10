Gefängnis für U-Bahn-Fahrer wegen Vergewaltigung

Nach Überzeugung des Gerichts in München hat der 58-jährige ehemalige U-Bahn-Fahrer eine 18-jährige Frau im Abteil vergewaltigt.

Geständnis zu Verhandlungsbeginn

Gleich zu Beginn der Verhandlung hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Er könne sein Verhalten bis heute nicht erklären, sagte der 58-Jährige U-Bahnfahrer. Unter Tränen bat er sein Opfer um Entschuldigung, vermied dabei aber, die junge Frau auch anzusehen.

Opfer leidet bis heute an den Folgen der Vergewaltigung

Die heute 19-Jährige hatte zuvor zitternd und stockend geschildert, wie sehr sie noch immer unter den Folgen der Tat leidet. Sie sei nicht gerne allein, schlafe schlecht ein und habe Selbstvertrauen verloren. Und sie frage sich, ob sie am Erlebten womöglich "selbst schuld" sei, weil sie zu viel getrunken habe und in der U-Bahn eingeschlafen sei: Zur Polizei sagte sie damals: "Es war der U-Bahn-Fahrer, der mich sicher nach Hause bringen sollte". Dass dieses Vertrauensverhältnis missbraucht wurde, hob auch die Richterin in ihrer Urteilsbegründung hervor. Deshalb: Zwei Jahre und neun Monate Haft – außerdem muss der inzwischen arbeitslose, ehemalige U-Bahn-Fahrer 5.000 Euro an die junge Frau zahlen.

"Wir sind auf jeden Fall froh, dass es keine Bewährungsstrafe gab, weil das unangemessen gewesen wäre. Der Verteidiger hatte ja angetragen, dass eben nur ein Begrapschen ist. Juristisch war es aber einwandfrei eine Vergewaltigung und damit sind wir zufrieden, dass es auch als Vergewaltigung verurteilt." Ruth Beer, Anwältin des Opfers

Videokamera zeichnete Vergewaltigung auf

Der U-Bahn-Fahrer soll die Frau nach einem Kontrollgang entdeckt haben. Sie hatte offenbar die letzte Haltestelle verschlafen und war mit der U-Bahn in die Wendeschleife gefahren. Was dann passierte, hat eine Videokamera aufgezeichnet. Laut Staatsanwaltschaft hat der U-Bahn-Fahrer der 18-Jährigen mehrfach unter die Kleidung gegriffen und sie vergewaltigt. Die Frau soll zwar wiederholt versucht haben, den Mann wegzustoßen, soll dann aber jedes Mal wieder weggenickt sein, weil sie so betrunken war.

Nach dem Vorfall bot die die MVG der Vergewaltigten an, einmal kostenlos mit der Party-Tram zu fahren. Das Opfer äußerte sich enttäuscht und fassungslos über das Angebot.