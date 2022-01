Gefälschter Impfnachweis? Weidener Chefarzt suspendiert

Weil er ein gefälschtes Corona-Impfzertifikat verwendet haben soll, ist ein Chefarzt im Klinikum Weiden vom Dienst suspendiert worden. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt, wie der Onlinedienst "Onetz" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Weiden berichtet.

Arzt und Schwester "dauerhaft entbunden"

Der Mediziner soll sich mit Hilfe eines manipulierten Impfnachweises das elektronische Impfzertifikat für Smartphones erschlichen haben. Auch gegen eine Krankenschwester am Klinikum Weiden werde deshalb ermittelt. Chefarzt und Krankenschwester seien "dauerhaft von ihrer Tätigkeit entbunden" worden, heißt es unter Berufung auf die Klinikleitung weiter.

Ermittlungen seit der Vorweihnachtszeit

Die Ermittlungen gegen die beiden Klinikmitarbeiter wurden dem Bericht zufolge schon vor Weihnachten aufgenommen. Im November trat ein neues Bundesgesetz in Kraft. Demnach ist die Benutzung eines gefälschten Impfnachweises seither eindeutig strafbar. In Deutschland besteht ab kommendem März eine Impfpflicht für Personen in medizinischen Berufen.