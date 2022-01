Gefälschte Impfpässe: Hunderte Verfahren in Mittelfranken

Ein Fürther Ehepaar betritt Mitte Oktober vergangenen Jahres in Ronhof eine Apotheke. Dort legen sie jeweils das gelbe Impfbüchlein vor. Dieses besagt, dass sich beide im Impfzentrum Fürth haben impfen lassen. Das Ehepaar will sich damit ein digitales Impfzertifikat, einen QR-Code ausstellen lassen. Obwohl die Impfbücher gefälscht sind. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Wegen gefälschter Impfpässe: Geldstrafe für Ehepaar

Am Dienstag verurteilte sie das Amtsgericht in Fürth zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen, die 23-Jährige soll 1.500 Euro zahlen, der 29-Jährige 2.500 Euro. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht. Aufgrund der komplizierten Rechtslage stellte das Gericht dem Ehepaar Pflichtverteidiger zur Verfügung – was bei vergleichbaren Verfahren nicht üblich ist.

Zahl der Verfahren hat sich verzehnfacht

Das Fürther Verfahren ist nur eines von derzeit rund 370, die wegen gefälschter Impfpässe im Amtsgerichtsbezirk Mittelfranken laufen. Das teilt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Antje Gabriels-Gorsolke, dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Die Zahl der Verfahren hat sich seit dem Herbst des vergangenen Jahres mehr als verzehnfacht: 33 waren es damals, so Gabriels-Gorsolke.

Eigene Spezialisten-Abteilung

Diese Menge an Verfahren führte auch zu einer strukturellen Änderung bei der Bearbeitung der Fälle. Wo sich früher unterschiedliche Abteilungen um die Verfahren kümmerten, gibt es jetzt eine einzelne "Spezialisten-Abteilung", die sich um die gefälschten Impfpässe kümmert, so die Staatsanwältin weiter.

Corona sorgt für höheres Strafmaß

Die Gesetzeslage im Fall gefälschter Impfpässe hat sich im vergangenen November aufgrund der Pandemie zudem geändert: Zuvor war die Fälschung der Ausweise lediglich ein Betrug an Behörden und Versicherungen. Durch die neue Nutzung der Pässe als Zugangsvoraussetzung zu Gastronomie, Theater, Kino und weiteren Einrichtungen, ist der Betrug noch schwerwiegender. Das führte auch zu einer Erhöhung des Strafmaßes. Zuvor belief sich die Höchststrafe bei einem Jahr Freiheitsstrafe, nun sind es fünf.

Das ist aber lediglich der theoretische Rahmen, so Antje Gabriels-Gorsolke. Sie rechnet damit, dass die Regelforderung der Staatsanwaltschaft bei nicht vorbestraften Ersttätern etwa zwei bis drei Monatsgehälter betragen werde. Das Fürther Ehepaar liegt mit 50 Tagessätzen unter dieser Forderung.

Justiz braucht Entscheidung mit Signalwirkung

Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass es im Fall des Fürther Ehepaares zu einer Revision kommt. Während sie laut der Staatsanwältin in Nürnberg immer von einer Urkundenfälschung ausgingen, urteilte erst gestern das Oberlandesgericht Bamberg, dass in so einem Fall kein Straftatbestand der Urkundenfälschung vorliege. Deshalb ist das Fürther Urteil von einem Grundsatzurteil weit entfernt und könnte die Instanzen durchlaufen. Was der Justiz nun fehlt ist eine höchstrichterliche Entscheidung, eine Entscheidung mit Signalwirkung.