Gefälschte Impfnachweise: Für Gastwirte nur schwer zu erkennen

Die Polizei in Niederbayern und der Oberpfalz stößt in den vergangenen Monaten immer häufiger auf gefälschte Impfnachweise. Nach den Verschärfungen der Corona-Regeln im Herbst, durch die ein Impf- oder Genesenennachweis in einigen Bereichen notwendig geworden war, hätten sich die Fälle an Fälschungen gehäuft. Konkrete Zahlen gibt es aber noch nicht, wie Claus Feldmeier vom Polizeipräsidiums Oberpfalz dem Bayerischen Rundfunk mitteilte.

Fälschungen auf unterschiedlichem Weg entdeckt

Der größte Anteil an Fälschungen sei von den Apotheken erkannt worden, so Feldmeier.

So zum Beispiel in Niederbayern: Mitte Dezember wollte ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn in einer Apotheke in Eggenfelden einen digitalen Impfnachweis. Die Überprüfungen der Apotheke führten dazu, dass die Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann einleitete. Im Rahmen der Ermittlungen wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Die Polizei stellte umfangreiches Beweismittel sicher. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut haben nun die Ermittlungen gegen vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 32 Jahren übernommen.

Auch auf anderem Wege seien die Strafverfolgungsbehörden auf Fälscher aufmerksam geworden. Beispielsweise haben Beamte einige Male Wohnungen in ganz anderen Angelegenheiten durchsucht und sind dabei beiläufig auf gefälschte Impfnachweise aufmerksam gestoßen. Auch haben einige Male Mitarbeitende in der Gastronomie Fälschungen bemerkt und die Polizei verständigt.

Impfnachweis auf dem Handy üblich

Für die Beschäftigten in den Restaurants und Cafés ist es aber offenbar nicht immer leicht, Fälschungen zu erkennen. "Meistens kommen Gruppen mit mindestens fünf, sechs Leuten und da geht es auch um das Tempo. Wir müssen ja die Leute von der Tür wegbekommen", sagt Anton Sperger, stellvertretender Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands im Kreis Regensburg und Wirt des Spitalgartens. "Da ist es äußerst schwierig, auf die Schnelle zu erkennen, ob der Nachweis echt ist oder gefälscht. Wir scannen natürlich bei all denen, die die App auf dem Handy haben, den QR-Code."

Der Impfnachweis auf dem Handy sei bei den meisten Gästen üblich. Sollte es für ihn offensichtlich sein, dass ein Nachweis gefälscht ist, dürfe der Gast nicht ins Lokal, so Sperger. Diesen Fall habe es im Spitalgarten aber noch nicht gegeben.

"Da muss man wirklich hart bleiben"

Auch beim "Singenden Wirt" im Hotel Mariandl in der Gemeinde Haibach im Kreis Straubing-Bogen stellten die Mitarbeitenden bislang keinen gefälschten Impfnachweis bei den Gästen fest. "Ich habe öfter schon Gäste heimschicken müssen, weil sie keinen Personalausweis dabei hatten. Das ist halt immer schade", so Claudia Dietl, die gemeinsam mit ihrem Mann Stefan das Hotel betreibt. Man habe schon einmal eine Kontrolle gehabt und eine Strafe wolle man nicht zahlen, so die Wirtin.

Dennoch kam es laut Dietl vereinzelt vor, dass Ungeimpfte probiert hätten, ins hoteleigene Restaurant zu kommen. "Die versuchen es schon und sagen, 'Ist doch nicht so schlimm'. Ich sage dann immer, das geht nicht von uns aus, so sind einfach die Regeln", so Dietl. "Da muss man dann wirklich hart bleiben. Das hilft nix."

Verständnis von den Gästen

Gleichzeitig gibt auch sie zu, dass die Zugangskontrollen nicht immer einfach sind: "Ich kann zum Beispiel am Sonntag, wenn ein Haufen Gäste kommen, wirklich nur den Namen auf dem Personalausweis, dem Impfnachweis und die vollständige Impfung kontrollieren. Ich kann nicht noch die Chargennummern anschauen. Das geht nicht." Alles in allem reagierten die Besucher laut Dietl auf das Vorgehen verständnisvoll. Die meisten kämen herein und hätten alles schon parat.

Impfpässe fälschen ist keine Bagatelle

Das Polizeipräsidium Niederbayern weist darauf hin, dass das Herstellen von Fälschungen kein Bagatelldelikt ist und strafrechtlich konsequent verfolgt wird. Auch die Nutzung von falschen Impfpässen ist strafbar. "Es werden in diesen Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Nutzung und auch das Ausstellen von gefälschten Impfpässen können mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden", sagt Pressesprecher Christian Obermeier.