Gefälschte Impfnachweise: 606 Fälle im Jahr 2021 in Unterfranken

In ganz Süddeutschland ist die Polizei heute im Einsatz, weil rund 100 Leute im Verdacht stehen, Beihilfe zur Fälschung von Impfnachweisen geleistet zu haben. Auch in Unterfranken gibt es solche Fälle immer wieder. Erst am Mittwoch (12.01.22) meldete die Polizei einen gefälschten Impfpass in Marktheidenfeld, heute gibt es einen Fall in Ochsenfurt. Insgesamt 606 Fälle sind im vergangenen Jahr bei der Polizei Unterfranken angezeigt worden, bestätigte Enrico Ball vom Polizeipräsidium Unterfranken BR24. Die meisten Fälschungen mit 415 gab es dabei im Raum Aschaffenburg. In Schweinfurt und Würzburg sind es mit jeweils knapp 100 Fällen deutlich weniger. Vor allem im letzten Quartal konnte die Polizei einen starken Anstieg von Impf-Fälschungen feststellen. Die Polizei führt das auf die Nachweispflicht zurück - beispielsweise wurde ab Mitte November 3G am Arbeitsplatz eingeführt.

Apotheken melden Ungereimtheiten der Polizei

Hinweise erhält die Polizei hauptsächlich über die Apotheken, so Ball weiter. Meistens wollen sich die Leute in der Apotheke ihren gefälschten gelben Impfpass in ein digitales Zertifikat umwandeln lassen - und dabei fliegt der Schwindel auf. Wenn den Apothekern bei dem gelben Impfpass etwas merkwürdig vorkommt, melden sie das der Polizei und die Beamten nehmen schließlich die Ermittlungen auf, erklärt Ball weiter.

Strafrahmen: Geld- bis Haftstrafe

"Wer Impfpässe fälscht, der erfüllt den Tatbestand der Fälschung von Urkunden. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor", so Enrico Ball. Laut Thorsten Seebach, von der Staatsanwaltschaft in Würzburg sei es natürlich davon abhängig, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob die Person die Fälschung gewerbsmäßig betreibt. In letzterem Fall sei eine Haftstrafe naheliegend, so Seebach. Gleiches gelte für Leute die schon vorbestraft sind. Auch wenn man bisher ein unbeschriebenes Blatt war gibt es hohe Geldstrafen und es kann zum Beispiel zu einer Wohnungsdurchsuchung oder anderen polizeilichen Maßnahmen kommen.