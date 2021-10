Gefälschte Impfausweise? Kripo ermittelt unter Schülern

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt unter Schülern wegen des Verdachts auf gefälschter Impfnachweise. Solche Fälschungen könnten schwere Konsequenzen nach sich ziehen, so die Polizei.

Mit gefälschten Impfausweisen in die Apotheke

Regensburger Berufsschüler sollen in Apotheken gefälschte Impfausweise vorgelegt haben, um so an digitale Impfzertifikate zu kommen, hieß es am Freitag von der Polizei. Hierzu würden am Impfpass einer geimpften Person die Heftklammern gelöst, die Doppelseite mit den Covid-19 Impfungen herausgetrennt und anschließend in den Impfpass einer nicht geimpften Person eingefügt.

Diese nicht geimpfte Person hätte so die Möglichkeit, sich mit dem Impfpass in einer Apotheke ein digitales Zertifikat und so fälschlicherweise einen Impfnachweis in der Covid-App oder der Corona-Warn-App, welches sie als "geimpft" ausweist, zu verschaffen.

Impfpass-Fälschung ist strafbar

Die Beamten warnen davor, Impfausweise zu fälschen. Hierdurch würden Fortschritte zur Bekämpfung der Pandemie und damit die Gesundheit vieler gefährdet. Einen falschen Impfausweis herzustellen könne den Straftatbestand der Urkundenfälschung oder den "Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse" erfüllen, so die Polizei. Das betreffe auch die Person, die ihren Impfausweis dazu zur Verfügung stellt.

Von der Staatsanwaltschaft heißt es, solche Delikte würden konsequent verfolgt. Die Strafandrohung hierfür liegt bei bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.