Gefälschte Corona-Impfpässe: Hausdurchsuchungen in Oberfranken

Es ist ein bundesweites Phänomen, das nun seinen Weg auch nach Oberfranken gefunden hat. Menschen versuchen, mit gefälschten Corona-Impfpapieren an digitale Impfzertifikate zu kommen, so auch im Landkreis Lichtenfels. Das haben die Polizei in Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg am Dienstag mitgeteilt.

Gefälschte Impfpässe in Apotheke vorgelegt

Seit Mitte August hätten mehrere Personen Impfpässe in einer Apotheke im Landkreis Lichtenfels vorgelegt, um ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Es handle sich bei den Verdächtigen um insgesamt zehn Personen, heißt es auf BR-Nachfrage von der Staatsanwaltschaft Coburg. Die Impfausweise wiesen allesamt Stempel einer Bamberger Arztpraxis auf und verfügten lediglich über die Corona-Eintragungen, was den Apotheker misstrauisch werden ließ.

Wohnungsdurchsuchungen: Falsche Papiere und Betäubungsmittel

Bei den Nachforschungen des Apothekers stellte sich heraus, dass keine der betroffenen Personen Patientin oder Patient in einer Praxis in Bamberg war und es sich um gefälschte Impfausweise handelte.

Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten Polizeibeamten neben den gefälschten Impfpässen auch Betäubungsmittel sicher. Die umfangreichen Ermittlungen dauern laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiter an.