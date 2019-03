Gefälschte Arzt-Rezepte: drei Festnahmen in Weiden

Ein 48 Jahre alter Mann aus Weiden hat Anfang der Woche versucht, gefälschte Arzt-Rezepte in einer Apotheke einzulösen, um sich Drogenersatzstoffe zu ergaunern. Eine Angestellte erkannte den Schwindel und verständigte die Polizei. Der Mann konnte festgenommen werden.

Zwei weitere Festnahmen

Am Donnerstag teilte die Polizei in Weiden dem BR mit, dass es zwei weitere Festnahmen in der gleichen Sache gab.

"Das ist eine gängige Masche von Drogenabhängigen, um an diese Ersatzstoffe zu gelangen." Sprecher der Polizei

Ein 54 Jahre alter Mann wurde am Dienstag, am Tag darauf ein 40-Jähriger festgenommen, als sie Fake-Rezepte einlösen wollten. Alle drei Männer sind polizeibekannt. Sie wurden mittlerweile entlassen, erhalten jedoch Anzeigen.

Die Polizei appelliert an Apotheken, Rezepte zum Erhalt von Ersatzdrogen genauer zu prüfen.