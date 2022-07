Gefällte Bäume: Stadt Würzburg weist Naturschützer-Kritik zurück

Mit einer aktuellen Befragung hat der Bund Naturschutz (BN) versucht zu ermitteln, wie viele Bäume in Bayerns größten Städten zwischen 2011 und 2021 gefällt und neu gepflanzt wurden. Nach der Auswertung dieser Umfrage, bezeichnet der BN nun Würzburg als "Baumkiller"-Stadt Nummer eins. Die Stadt Würzburg will das nicht gelten lassen und kritisiert die Studie des BN. In einem Statement spricht die Stadt von einer fehlerhaften "Interpretation und Darstellung unserer eingereichten Daten, wodurch Würzburg nun in Sachen Baumfällungen in einem sehr schlechten Licht steht."

Stadt Würzburg kritisiert Darstellung der Zahlen

Laut dem Bund Naturschutz soll die Stadt Würzburg zwischen 2011 und 2021 insgesamt 10.600 Bäume gefällt haben – die drittmeisten Fällungen unter allen befragten Städten. Dabei sei Würzburg nur die achtgrößte Stadt Bayerns. Diese Zahl sei falsch, entgegnet die Stadt Würzburg. Zu den 10.600 Fällungen zählen laut Stadt auch privat gefällte Bäume. Der Bund Naturschutz habe jedoch angegeben, dass private Baumaßnahmen nicht berücksichtigt sind.

Vorwurf: Vergleichbarkeit sei nicht gegeben

Ein weiterer Aspekt, den die Stadt Würzburg kritisiert, ist die Vergleichbarkeit der Daten, da in jeder Stadt eine andere Statistik geführt werde. In Würzburg werden laut Stadt etwa bereits Bäume mit einem Stammumfang von 60 Zentimetern in der Statistik berücksichtigt, in anderen Städten jedoch erst Bäume mit einem Umfang von 80 Zentimetern.

Verwaltung verweist auf neu gepflanzte Bäume

Trotz allem streitet die Stadt nicht ab, dass immer wieder Bäume gefällt werden müssen. Als einen Grund dafür führt die Stadt in der Stellungnahme etwa die Erschließung des neuen Stadtteils am Hubland an. Ein weiterer Grund sei die Trockenheit in der Region, "wodurch immer wieder abgestorbene Bäume entnommen werden müssen". Die Stadt betont, dass in Würzburg jedes Jahr neue Bäume gepflanzt werden. Eine vollständige Statistik dazu habe die Stadt in den untersuchten zehn Jahren aber nicht geführt.

Forschungsprojekt zu Stadtbäumen

Wie wichtig Bäume für das Stadtklima sind, zeigt sich auch beim Forschungsprojekt "Klimaerlebnis Würzburg". Drei Jahre lang haben Forscher das Stadtklima an mehreren Messstationen untersucht. Dabei haben sie auch die Leistungen der Bäume gemessen. Das Projekt soll etwa aufzeigen, inwieweit sich Stadtbäume und Klima gegenseitig beeinflussen. Die Auswertung der Messdaten läuft zwar noch. Trotzdem ist daraus bereits hervorgegangen, dass ausreichend Grünflächen den Hitzestress in Städten deutlich verringern können.