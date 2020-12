Gefährliches Überholmanöver auf A93: Unfallverursacher flüchtig

Die Polizei in Regensburg sucht einen Autofahrer, der mit einem Überholmanöver einen Unfall auf der A93 zwischen Bad Abbach und Pentling verursacht hat und geflüchtet ist. Der laut Zeugenbeschreibung sportliche, schwarze Audi überholte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Hof zwei Autos. Dabei soll er den vorderen Wagen so sehr geschnitten haben, dass dieser stark abbremsen und ausweichen musste.

Autofahrer schleudert von der Fahrbahn

Der dahinter fahrende 38-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, kam ins Schleudern, rutschte nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich mehrmals und kam in einem Feld zum Liegen.

Bei der Flucht nochmal Auto geschnitten

Der unbekannte Audifahrer jedoch fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei überholte er nochmal ein Auto und schnitt dieses ebenfalls, berichten Zeugen. Auch dieser Wagen musste ausweichen, es kam aber zu keinem Unfall.

Unfallopfer wurde mit Haftbefehl gesucht

Der verunglückte 38-Jährige wurde schwerer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Sein Fahrzeug musste total beschädigt abgeschleppt werden, dadurch war der rechte Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Schaden an dem Fiat, am Wildschutzzaun und der Flurschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3.000 Euro.

Die Feuerwehr Bad Abbach und die Autobahnmeisterei Pentling sicherten die Unfallstelle ab und säuberten sie von herumliegenden Fahrzeugteilen. Über den flüchtigen Audi ist nur bekannt, dass er ein deutsches Kennzeichen hatte, evtl. BUL oder LB, dies ist aber nicht gesichert.