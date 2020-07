Gefährliches Treibgut an Landshuter Isarbrücke: Vollsperre

Wegen der aufwendigen Bergung von gefährlichem Treibgut aus der Isar muss die Heilig-Geist-Brücke in Landshut ab Sonntag, 12. Juli, 6 Uhr gesperrt werden. Dort hat sich beim vergangenen Hochwasser umfangreiches Treibgut mit schweren Baumstämmen verfangen.

Treibgut muss so schnell wie möglich entfernt werden

Aus Sicherheitsgründen, insbesondere zum Schutz der Brückenkonstruktion und zur Vermeidung von Schäden am flussabwärts liegenden Maxwehr-Kraftwerk, muss das Treibgut so schnell wie möglich entfernt werden, so eine Sprecherin der Stadt am Freitag.

Ein Autokran ist erforderlich

Dazu ist die Aufstellung eines Autokranes erforderlich, da alle bisherigen Versuche, die Brückenpfeiler mit einfacheren Mitteln vom Treibgut zu befreien, keinen Erfolg brachten. Für die Kranarbeiten, die am Sonntag erfolgen, muss die Heilig-Geist-Brücke wegen der Größe des Autokranes und vor allem aus Sicherheitsgründen für den kompletten Verkehr gesperrt werden.

Sperre auch für Fußgänger und Radler

Das heißt, auch Fußgänger und Radfahrer können die Brücke nicht mehr passieren und müssen über den Maxwehrsteg beziehungsweise den Ländsteg in Höhe Isarpromenade/Mühleninsel ausweichen. Die Umleitung erfolgt über: Isargestade – Podewilsstraße – Am Alten Viehmarkt – Postplatz und ist ausgeschildert.

Buslinien und Anwohner betroffen

Von der Sperrung betroffen sind auch die Buslinien, die regulär von und zur Altstadt über die Heilig-Geist-Brücke fahren. Auch sie werden umgeleitet. Die Anwohner werden insbesondere auch wegen des Zeitpunktes der Anlieferung des Autokranes ab 6 Uhr um Verständnis gebeten. Der frühe Arbeitsbeginn wurde auch unter dem Gesichtspunkt zugestimmt, dass dringender Handlungsbedarf aufgrund der bestehenden Gefahrensituation an der Brücke besteht und um die Arbeiten schnellstmöglich wieder abschließen und die Sperrung aufheben zu können.