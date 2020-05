"Gefährliches Klima": Söder erhält Droh-Paket wegen Corona

Sie gleichen sich, bis auf die Adresse: Ein brauner Umschlag mit einer unbekannten Substanz in einer Ampulle als Inhalt. Dazugelegt zwei Zettel mit den Aufschriften "Trink das - dann bist du immun" und "2019-nCoV POSITIV NEGATIV".

Nach dem bekannten Virologen Christian Drosten von der Charité Berlin und dem Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) hat nun auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder einen Drohbrief, der sich auf Corona bezieht, öffentlich gemacht. Der Inhalt der Ampulle ist nicht bekannt, er kam bei den Empfängern jedoch in jedem Fall als bedrohlich an.

Söder greift Verschwörungstheoretiker an

Laut eigenem Tweet wurde Söder der Brief am 25. Mai in die Staatskanzlei zugestellt. In seiner Mitteilung schreibt Söder weiter: "Verschwörungstheoretiker schüren ein gefährliches Klima. Das dürfen wir nicht zulassen." Dem ließ Söder am Freitag auch Taten folgen, in dem er juristisch etwa gegen die Verbreiter der Verschwörungstheorie vorgeht, seine Familie bereichere sich an der Maskenpflicht.

Söder, Lauterbach und Drosten gelten in der Öffentlichkeit vielerorts als Befürworter von verhältnismäßig restriktiven Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie. Sie alle sprachen sich etwa gegen vorschnelle Lockerungen von Beschränkungen aus. Markus Söders Regierung wartet etwa mit Lockerungen teils länger ab als andere Bundesländer. Karl Lauterbach war zum Beispiel gegen die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison, Virologe Drosten wird - etwa vom Boulevard-Journalismus der "Bild"-Zeitung aber auch in Verschwörungstheorie-Kreisen - für nahezu jede missliebige Corona-Regel verantwortlich gemacht, indem man ihm enormen Einfluss auf die Politik zuschreibt.