Gefährlicher Run auf Allgäuer Berge hält weiter an

Naturpark-Ranger klären Wintersportler auf

Das Naturpark-Team hatte deshalb in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun, selbst an Weihnachten und Silvester haben sie gearbeitet. Denn die Parkplätze im Tal waren voll, die vielen Freizeitsportler mussten informiert werden: So erklärten die Ranger den Wintersportlern naturverträgliche Routen, damit Pflanzen und Wildtiere nicht beeinträchtigt werden. Außerdem klärten sie im Internet über verantwortungsvolles Verhalten am Berg auf.

Positives Fazit trotz vieler Skitourengeher

Die Maßnahmen haben die Freizeitsportler offensichtlich erreicht. Denn ein erstes Fazit von Naturpark-Geschäftsführer Rolf Eberhardt fällt jetzt überraschend zufrieden aus. Trotz der großen Menge an Skitourengehern und Schneeschuhwanderern habe es im Gelände bisher kaum Störungen im Wald und von Wildtieren gegeben. Auch Wildparker gebe es kaum. Das führt der Naturparkchef auf das gute Management der Gemeinden zurück, die teilweise mit Unterstützung der Feuerwehr den Verkehr regeln.