Bayern: Gefährlicher Pillen-Mix bei Medikamentenverschreibung

Nach einer Auswertung, die die Barmer vorgenommen hat, verlassen von den Patienten, die vor einem Klink-Aufenthalt mindestens fünf Medikamente genommen haben, im Bundes-Schnitt knapp 24 Prozent das Krankenhaus mit mindestens einer zusätzlichen Verschreibung. In Bayern seien es rund 26 Prozent, sagt die bayerische Barmer-Landeschefin Claudia Wöhler. Die Zahl der Betroffenen sei beträchtlich.

"Für die bayerische Bevölkerung sind es immerhin 442 000 Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt mindestens ein weiteres Medikament nehmen müssen - zusätzlich zu den bereits mindestens fünf, die sie sowieso schon vor dem Krankenhausaufenthalt genommen haben." Barmer-Landeschefin Bayern Claudia Wöhler

Nach verschiedenen Studien sorgen unerwünschte Nebenwirkungen und gefährliche Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten für viele zusätzliche Krankenhauseinweisungen. Und es gibt Schätzungen, wonach in Deutschland pro Jahr mehr als 20 000 Todesfälle auf Fehlmedikation zurückzuführen sind.

Vermeidbare Probleme

Der Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, Prof. Andreas Sönnichsen, ist zwar mit solchen Hochrechnungen vorsichtig. Doch eine Zahl, die eine niederländische Studie ergeben hat, hält er für vertrauenswürdig: Danach könnte die Hälfte der Krankenhaus-Einweisungen, die auf Arznei-Nebenwirkungen und Wechselwirkungen zurückgehen, vermieden werden.

Ein wesentliches Instrument, um Patienten vor gefährlichen Folgen einer langen Medikamentenliste zu bewahren, ist nach Sönnichsens Einschätzung ein Medikationsplan. Auf den haben Patienten zwar schon seit vier Jahren einen gesetzlichen Anspruch, doch er habe sich noch bei weitem nicht durchgesetzt, kritisiert der Medizinprofessor.

"Wir brauchen unbedingt den standardisierten bundesweiten Medikationsplan. Das ist die absolute, unabdingbare Voraussetzung für alles Weitere. Aber damit ist es nicht getan." Prof. Andreas Sönnichsen, Vorsitzender Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin

Hoffnung auf Patientenakte

Die elektronische Patientenakte, die Patienten in nächster Zeit nutzen können sollen, biete große Chancen, sagt Sönnichsen. Dazu müssten die Möglichkeiten, Medikationspläne digital zu speichern und zu prüfen, aber wesentlich besser genutzt werden. Medikationspläne auf Papier, wie sie heute noch oft verwendet werden, seien in vielen Fällen wenig hilfreich.

Stärkung der Hausärzte

Der Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin wünscht sich gleichzeitig eine Stärkung der Allgemeinärzte. Sie könnten am besten den Überblick behalten, welche Verschreibungen ein Patient in der Hausarztpraxis, von Fachärzten oder auch im Krankenhaus erhält. Dazu müsse den Hausärzten allerdings gegebenenfalls eine entsprechende Computerausstattung bezahlt werden, fordert Sönnichsen. Und auch der oft beträchtliche Zeitaufwand müsse vergütet werden.

Dieser Forderung schließt sich etwa der Münchner Hausarzt Dr. Hannes Blankenfeld an. Er macht immer wieder die Erfahrung, dass Patienten Gesundheitsprobleme bekommen, weil die verschiedenen Arzneien, die sie nehmen, gefährliche Wechselwirkungen entfalten. Er und seine Kollegen aus dem hausärztlichen Bereich könnten hier am besten gegensteuern und mit den Patienten über die richtige Medikation reden, sagt er. Doch der damit verbundene Aufwand sei in den Arzthonoraren oft nicht abgebildet, kritisiert Blankenfeld.

"Es ist keine triviale Aufgabe und auch eine zeitaufwändige Aufgabe, das zu überprüfen, welche Medikamente zusammenpassen. Ich muss den Patienten möglichst gut kennen, damit ich weiß, welche Medikamente kann ich vielleicht weglassen, welche sind wichtig. Und weil das Zeit braucht, muss es auch entlohnt werden." Dr. Hannes Blankenfeld, Hausarzt München

Zurückhaltung bei den Kassen

Die gesetzlichen Krankenkassen wollen zwar Projekte starten, um die Zusammenarbeit von Ärzten aus verschiedenen Bereichen zum Thema Medikation zu verbessern. Beim Thema zusätzliches Honorar sind sie allerdings zurückhaltend. Wenn man die Chancen der Digitalisierung in diesem Bereich richtig nutze, ergäben sich für die Ärzte viele Möglichkeiten zur Arbeitserleichterung, sagt etwa die bayerische Landeschefin der Barmer, Claudia Wöhler.