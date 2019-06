Gegen 0.30 Uhr lösten in der Firma Rosenmehl in Ergolding bei Landshut mehrere Brandmelder aus. In einem rund 100 Meter hohen Turm war ein Feuer ausgebrochen.

Funken aus Lüftungsanlage

Ein Großaufgebot an Feuerwehren machte sich auf zum Brandort, wo sie das Feuer in einer Höhe von rund 25 Metern löschen mussten: Hier schlugen bereits Funken aus einer defekten Lüftungsanlage. Laut Polizei handelte es sich um einen "brandtechnisch sensiblen" Einsatzort, da in dem Turm unter anderem Mehl lagert und die Gefahr einer Mehlstaubexplosion bestand. Auch ein Atemschutztrupp war im Einsatz.

Keine Verletzten - Hoher Sachschaden

Es dauerte drei Stunden bis der Brand gelöscht war. Nach einer Begehung des Gebäudes konnten auch restliche Glutnester ausgeschlossen werden. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Der Schaden wird auf bis zu eine Million Euro geschätzt. Verletzt wurde aber niemand. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen übernommen.