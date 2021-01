Gefährliche Waldarbeit: Die meisten Unfälle passieren in Bayern

25 Menschen starben 2019 in Bayern bei der Waldarbeit, mehr als in allen anderen Bundesländern zusammen, wo zehn Tote zu beklagen waren. Für 2020 gibt es noch keine endgültigen Zahlen, doch könnten es bayernweit bis zu 50 Prozent mehr Waldunfälle als in normalen Jahren sein, schätzt Friedrich Allinger von der Sozialversicherung für Landwirtschaft in Landshut.

Warum sticht Bayern hervor?

Meist trifft es private Waldbesitzer: Landwirte oder Erben ehemals bäuerlicher Familien, die ein kleines Stück Wald besitzen. Bayern ist das flächenmäßig größte Bundesland, über ein Drittel der Landesfläche ist bewaldet. Die Zahl der Waldbesitzer in Bayern wird auf 5.000.000 geschätzt.

Vor allem sogenannte "urbanen Waldbesitzer" haben häufig keine Fachkenntnisse, wenn sie mit der Motorsäge ausrücken. 80 Prozent der Unfälle ereignen sich beim Baumfällen. Das Problem: jedermann darf sich eine Motorsäge kaufen und in seinem Wald Bäume fällen, egal ob er davon eine Ahnung hat oder nicht. So etwas wie einen Motorsägeführerschein gibt es nicht.

Wenige Unfälle im Staatsforst

Bei den Bayerischen Staatsforsten verunglücken vergleichsweise wenige Forstarbeiter. Denn dort sind nur gut ausgebildete Fachkräfte im Einsatz, die den Umgang mit der Motorsäge gelernt haben und wissen, wie gefährlich die Arbeit im Wald ganz grundsätzlich ist. Außerdem sind im Staatsforst oft große Maschinen wie Harvester und Forwarder im Einsatz, was die Zahl der Unfälle drastisch reduziert. Und es gibt im Staatswald eine bessere Infrastruktur: Rückegassen oder breite Forststraßen, die den sicheren Abtransport des Holzes erleichtern.

Besonders gefährlich: Sturmholz

Deutschlands Wälder sind in den letzten Jahren von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfern hart getroffen worden, manche Waldbesitzer waren zum Teil das ganze Jahr über mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt.

"Seit dem Jahr 2018/19 haben wir nicht nur eine Kalamität, sondern eine Mischung von mehreren Kalamitäten", sagt Fritz Allinger von der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Besonders gefährlich ist Sturmholz, wenn die Bäume wie Mikado-Stäbchen im Wald übereinanderliegen und unter Spannung sind.

Mehr Unfälle durch Klimawandel

Auch der Klimawandel ist für den Anstieg der Waldunfälle mit verantwortlich. Der Pilz Phytophthora, der in jedem Wald natürlicherweise vorkommt, ist offenbar durch den Anstieg der Temperatuten aggressiver geworden. Vor allem in Auwäldern befällt er vermehrt die Feinwurzeln von gesunden Bäumen, die dann ohne Vorwarnung umfallen. Fritz Allinger: "In Niederbayern hat im letzten Jahr ein Waldbauer in seinem Laubwald einen Baum gefällt. Als er auf den Boden gefallen ist, ist durch die Erschütterung eine Esche hinter ihm umgefallen und hat ihn schwer verletzt."

Im Corona-Lockdown mehr Waldunfälle?

Ein weiterer Grund, warum es 2020 mehr Unfälle im Wald gab: Die Bergwacht vermutet einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr hatten viele Waldbesitzer Zeit und gingen in den Bergwald, um sich um ihre Bäume zu kümmern. Die Bergwacht meldete 2020 119 Einsätze wegen Arbeitsunfällen im Forst, 2019 waren es nur 16. In steilem Gelände ist das Fällen und Rücken von Bäumen besonders gefährlich.

Fritz Allinger von der Sozialversicherung kann einen messbaren Anstieg der Unfälle während des Lockdowns im Frühjahr 2020 nicht generell bestätigen, aber es gibt tragische Einzelfälle: "Ein BMW-Mitarbeiter war letztes Jahr wegen Corona in Kurzarbeit und ist an einem Donnerstagnachmittag in seinem Wald tödlich verunglückt. Wäre er in der Arbeit gewesen, wäre das nicht passiert."

Viele Kursangebote für Waldbesitzer

Um Unfälle zu vermeiden, bietet die Sozialversicherung zusammen mit der staatlichen Forstverwaltung regelmäßig Schulungen für Waldbesitzer an. So gibt es an der Bayerischen Waldbauernschule in Kelheim zum Beispiel einen zweitägigen Grundkurs "sichere Waldarbeit". Auch Maschinenringe, Händler und Waldbesitzer-Vereinigungen organisieren Motorsägekurse. Dort geht es unter anderem auch darum, dass man bei Arbeiten im Wald die richtige Schutzausrüstung trägt: Schnittschutzstiefel, Schnittschutzhose und einen Helm.