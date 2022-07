Gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit dem Schriftzug "Söder muss weg!" hat ein Motorradfahrer am Freitag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife bei Friesenried im Landkreis Ostallgäu erregt. Diesen Satz hatte er laut Polizeimitteilung über sein amtliches Kennzeichen geklebt. Die Polizei wollte den Motorradfahrer deshalb kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der Mann jedoch Fersengeld und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aitrang. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h.

Motorradfahrer entkommt Polizei trotz Verstärkung

Auch in Aitrang gelang es der Polizei nicht, den Fahrer aufzuhalten - er wendete und fuhr erneut deutlich zu schnell in Richtung Friesenried fort. Nur durch Glück kam es zu keinem Unfall. Um den Motorradfahrer an der Weiterfahrt zu hindern, wurden weitere Streifen aus den Dienstbereichen Mindelheim, Marktoberdorf und Bad Wörishofen hinzugezogen.

Rote Ampel missachtet

Kurz vor der Auffahrt auf die A96 missachtete er eine rote Ampel und fuhr außerdem auf die Gegenfahrspur. Der Motorradfahrer konnte dann auf die A96 in Richtung Lindau auffahren und sich erneut der Kontrolle entziehen. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei bei seiner Flucht teils erheblich gefährdet.

Auffällige blaue Felgen

Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer, den sie wie folgt beschreibt: etwa 185 cm groß, korpulent mit etwa 120 kg, komplett schwarze Lederkleidung, schwarzer Helm. Bei dem Motorrad handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine schwarz-blaue Yamaha YZF-R6, Baujahr 2017-2020. Auffällig daran sind die blauen Felgen und das blaue Dekor. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.