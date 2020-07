Gefährliche Tigermücke in Fürth: Gekommen, um zu bleiben?

Tigermücke fühlt sich in der kleinsten Pfütze wohl

Die Tigermücke brütet am liebsten dort, wo es feucht ist. Vogeltränken, Gießkannen, Regentonnen oder Dachrinnen – überall, wo sich Wasser befindet, kann sie ihre Larven ablegen. Deshalb, so rät die Biologin, sollte jede noch so kleine Wasserpfütze entfernt werden.

Stadt Fürth will eine Verbreitung verhindern

Die Stadt Fürth will verhindern, dass sich die Tigermücke über die Kleingartenanlage Süd hinaus ausbreitet, und zwar mit Hilfe von Biozid-Tabletten. Diese werden ins Wasser gelegt und zerstören die Larven. Das Fürther Umweltamt plant, diese Biozid-Tabletten demnächst an die Kleingärtner und die Bewohner in der angrenzenden Siedlung zu verteilen. Einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht, so Jürgen Tölk vom Umweltamt. Auf keinen Fall will die Stadt die asiatische Tigermücke als Neubürger akzeptieren.

Tigermücke seit 2015 in Bayern

Seit 2015 gibt es die tropische Tigermücke auch in Bayern. Sie wurde neben Fürth an elf weiteren Standorten nachgewiesen. In den vergangenen Jahren hatten sich Menschen in Deutschland mit Krankheiten infiziert, die eigentlich nur von Reiseheimkehrern aus den Tropen bekannt waren.