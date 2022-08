Kiste mit gefährlicher Schlange vor Tierheim abgestellt

Unbekannte Täterinnen oder Täter haben vor dem Tierheim in Wunsiedel eine Styroporkiste mit einer 3,10 Meter langen und 12,3 Kilogramm schweren Schlange abgestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um eine weibliche Netzpython, die vom Gesetzgeber als gefährlich eingestuft und in Bayern nur mit einer behördlichen Erlaubnis gehalten werden darf.

Gefährliche Schlange bei Tierheim abgestellt: Polizei sucht Zeugen

Die Netzpython ist eine der größten Schlangen der Welt. Weibchen können mehr als sechs Meter lang und 75 Kilogramm schwer werden. Die Schlangen leben gewöhnlich in den Tropen Südostasiens und können auch größere Lebewesen komplett verschlingen. Vor rund einem Jahr hat in Indonesien beispielsweise eine Netzpython Medienberichten zufolge eine Frau komplett verschlungen.

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wer sachdienliche Angaben zum möglichen Besitzer des Reptils machen kann, soll sich an die Inspektion Wunsiedel wenden.