Gefährliche Körperverletzung: 28-Jähriger muss in Psychiatrie

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 28-Jähriger am Landgericht Schweinfurt verurteilt worden. Der Richter ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, weil er wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. Laut einer Gerichtssprecherin war der Beschuldigte überwiegend geständig. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten die Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus beantragt, wo der 28-Jährige auch schon in der Vergangenheit untergebracht war.

Der Mann hatte am 4. November 2019 an mehreren Orten in Schweinfurt acht Personen angegriffen und zum Teil gefährlich verletzt. Drei von ihnen hatte er dabei mit einer Flasche attackiert. Vor Gericht haben rund ein Dutzend Zeugen ausgesagt, darunter auch die Geschädigten.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!