Gefährliche Aktion: Klimaaktivisten spannen Seil und Transparent

In den frühen Morgenstunden haben mutmaßlich Klimaaktivisten ein Seil über die Innpromenade in Passau gespannt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Seil etwa auf Brusthöhe und wäre für Radfahrer unmöglich zu bemerken gewesen.

Seil auch über Inn gespannt

Eine Polizeistreife entdeckte die illegale Absperrung und entfernte sie, bevor jemand zu Schaden kam. Außerdem war ein Seil direkt über der Wasseroberfläche des Inns gespannt, das ebenfalls entfernt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Warum die Klimaaktivisten ausgerechnet einen Radweg und den Inn abgesperrt haben, blieb der Polizei bislang ein Rätsel, so ein Polizeisprecher.

Klimaprotest mit Transparent am Ludwigsplatz

Laut Polizei hatten vier Klimaaktivistinnen zwischen 20 und 26 Jahren ein weiteres Seil benutzt, um am Passauer Ludwigsplatz ein Transparent mit der Aufschrift "Statt Abgase und Stau - ÖPNV" aufzuhängen. Da die nächtliche Versammlung nicht angemeldet war, wurden die jungen Frauen wegen Verstoßes gegen das Bayerische Versammlungsgesetz angezeigt und das Transparent wieder abgenommen.

Immer wieder Protest von Klimaaktivisten in Passau

Zuletzt kam es in Passau immer wieder zu Protestaktionen von Klimaaktivisten: Anfang Mai besetzten sie stundenlang einen Baum an der Innpromenade und mussten durch das SEK abgeseilt werden. Später bezogen Aktivisten ein Baumhaus, das zunächst aufgelöst und an anderer Stelle wieder aufgebaut wurde.