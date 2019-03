Gefährlich und verboten: Zöllner finden Präzisionsschleudern

Zöllner sind bei einer Pkw-Kontrolle auf der A3 bei Deggendorf auf eine größere Menge verbotener Waffen gestoßen. Sie fanden im Auto eines britischen Staatsangehörigen knapp 50 sogenannte Präzisionsschleudern.

In Deutschland nach dem Waffengesetz verboten

Diese Schleudern können Steine oder Metallkugeln verschießen. Die Projektile erreichen dabei extrem hohe Geschwindigkeiten. Deswegen gelten die Präzisionsschleudern als sehr gefährlich, sie sind in Deutschland nicht zugelassen. Der 53-jährige Autofahrer - Betreiber eines Military-Shops in England - gab an, die gefährlichen Waffen in Ungarn eingekauft zu haben.

Die Beamten stellten die Schleudern sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.