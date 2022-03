"Gefährlich und unsinnig": Grüne gegen längere AKW-Laufzeiten

Wird Russland weiterhin Erdgas und Erdöl liefern? Wie lange reichen die Vorräte? Wie teuer wird der Strom noch? Und bleiben im nächsten Winter die Heizungen kalt? Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, stellen sich auch für die Verbraucher in Deutschland viele Fragen. Schließlich bezieht die Bundesrepublik einen Großteil der benötigten fossilen Brennstoffe aus Russland. Eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten kommt für die Landtags-Grünen aber nicht in Frage.

Hartmann: Kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem

Angesichts der momentanen unsicheren Versorgungslage steht für den Fraktionschef der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, fest: "Wir müssen alle Kraftanstrengungen dafür verwenden, unsere Abhängigkeit zu beenden." Eine Verlängerung der Atomkraft, um hierzulande mehr Strom zu produzieren, hält er allerdings für unsinnig.

Denn: Anders als Gas- oder einige Kohlekraftwerke, liefern Atomkraftwerke nur Strom und dienen nicht zur Wärmeerzeugung. "Wir haben aber keine Krise bei der Stromproduktion. Die Krise ist im Wärmebereich und da können uns die Atomkraftwerke auch nicht helfen", so Hartmann. Strom gehe in Deutschland nicht aus, bei der Wärmeerzeugung sei das anders. Hartmann warnt vor einem Versorgungsengpass im Gasbereich.

Grüne warnen vor den "riskantesten Jahren der Atomkraft"

Eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten bringt nach Ansicht Hartmanns aber nicht nur keinen Nutzen. Er äußert Sicherheitsbedenken und sieht technische Schwierigkeiten. Die Laufzeiten der Atomkraftwerke seien mit der Nutzbarkeit der Brennstäbe gekoppelt. Diese müssten bei einer Verlängerung erneuert werden. Dafür sei aber mindestens ein Jahr Vorlaufzeit notwendig.

Gas einsparen: Privathaushalte sollen effizienter heizen

Um das "Wärmeproblem" zu lösen, also um Öl und Gas schnell einzusparen, setzen die Grünen unter anderem auf eine bessere Energieberatung. Der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Martin Stümpfig, hält es für sinnvoll "in viele Haushalte zu gehen" und den Leuten zu sagen, wie sie ihr Nutzerverhalten verändern können, damit sie im Winter weniger Energie verbrauchen. 15 Prozent Einsparung sei eigentlich immer möglich, manchmal auch bis zu 30 Prozent, so Stümpfig.

In manchen Haushalten sei womöglich auch ein Brennstoffwechsel gut - weg von der Öl- oder Gasheizung, hin zur Wärmepumpe. Das sei die Zukunft, so der Grünen-Politiker. Darüber hinaus fordern die Grünen ein neues Energie-Sozial-Programm, um die weiter steigenden Energiepreise bei Privathaushalten und dem Mittelstand abzufedern.

Aiwanger will Kohlevorräte anlegen

Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht das Hauptproblem in der drohenden Gasknappheit und der Wärmeerzeugung. "Gas wird gebraucht, um die Wohnungen zu heizen und das Gewerbe am Laufen zu halten - sowohl strommäßig als auch wärmemäßig", so Aiwanger. Auch für ihn steht angesichts des Ukrainekriegs fest: Gas muss eingespart werden.

Sein Vorschlag: "Wir müssen wenigstens im Kohlebereich, wo es relativ einfach ist, Vorräte aufzuhäufen, genügend Vorräte jetzt für mehrere Monate anlegen." Denn er geht davon aus, dass der Preis für Kohle weiter steigen wird und dass es internationale Lieferengpässen geben könnte. Durch schon jetzt angelegte Reserven könnten wir aber sicher gehen, dass wir auch dann über Kohlekraftwerke genügend Strom und Wärme produzieren könnten, erklärt Aiwanger. Statt auf Steinkohle aus Russland will Aiwanger auf Lieferungen aus anderen Ländern setzen - beispielsweise aus Indonesien oder Australien.

Gundremmingen C: Aiwanger hält erneute Inbetriebnahme für denkbar

Inwiefern die Verlängerung von AKW-Laufzeiten oder die Reaktivierung von bereits abgeschalteten Atomkraftwerken sinnvoll ist, werde derzeit technisch und juristisch geprüft. Beim Thema Strom ginge es schließlich auch darum, den Preis für Verbraucher bezahlbar zu machen.

Der bayerische Wirtschaftsminister hält es daher für denkbar, das AKW Gundremmingen C wieder in Betrieb zu nehmen, um schnell mehr Strom zu haben. Am Ende müsse darüber aber der Bund entscheiden. In diese Entscheidung muss laut Aiwanger neben Sicherheitsaspekten eben auch die Frage einfließen, ob der gewonnene Atomstrom nicht leichter über das Thema Kohle abgedeckt werden kann.

Längerfristig sprechen sich sowohl die Grünen als auch die Freien Wähler dafür aus, erneuerbare Energien zu stärken. Schnellere Genehmigungsverfahren oder staatliche Anreize sollen einen Anschub dazu geben.