Gefährlich und teuer: Altlast Hausmülldeponie

Sie werden bisweilen "Bürgermeisterdeponien" genannt, Gruben, in die früher alles geworfen wurde, was anfiel: von der Farbdose über das Elektrogerät bis hin zum ausrangierten Moped. Knapp 16.800 Flächen in Bayern sind solche alten Hausmülldeponien oder Altstandorte von Industrieanlagen. Einige dieser Flächen schaden Mensch und Natur und müssen daher saniert werden. Den Ablauf und die Maßnahmen der Sanierung koordiniert die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB).

Jede 20. Hausmülldeponie ist gefährlich

Welche Gefahren von alten Hausmülldeponien ausgehen, wusste man früher nicht. Die ersten davon gab es bereits in den Zwanziger Jahren und aktiv betrieben wurden sie bis in die Siebziger Jahre. Allerdings muss nicht jede Hausmülldeponie saniert werden. Laut Michael Kremer, Geschäftsführer der GAB, stellt jede 20. alte Hausmülldepnie eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Diese müssen gesichert werden.

Gefahr von alten Hausmülldeponien

Gründe für eine Sanierung sind zum einen, wenn eine Gefährdung des Grundwassers vorliegt, weil die alten Deponien nicht abgedeckt wurden und somit jahrzehntelang schädliche Stoffe leichter ins Grundwasser gelangen konnten. Zum anderen können Ausgasungen problematisch werden. Wenn sich im alten Hausmüll sogenanntes Deponiegas bildet, besteht neben der Emission die Gefahr einer Explosion. Hauptbestandteil von Deponiegas ist nämlich Methan. Vor allem, wenn auf der Fläche einer ehemaligen Hausmülldeponie Ackerbau betrieben wird, müsse ausgeschlossen werden, dass etwaige Schadstoffe in Nahrungsmitteln übergehen.

Altlast in Gunzenhausen: Müll verströmt Gas auf Fußballfeld

Langer Untersuchungsprozess vor Sanierung

Oft zieht sich die Vorbereitung einer Sanierungsmaßnahme über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Betroffene Gemeinden, die die Flächen der ehemaligen Hausmülldeponien bereits anderweitig nutzen, hätten daher gerne schneller Gewissheit. Allerdings müssen verschiedene Untersuchungen abgeschlossen werden. Das beginnt mit der Recherche der örtlichen Behörde, wie groß die meist über 50 Jahre alte Hausmülldeponie war und was genau dort abgelagert wurde. Weitere konkrete Untersuchungen von Boden und Gewässer folgen. Diese müssten sorgfältig und über verschiedene Zeitabschnitte durchgeführt werden, damit man eine geeignete Sanierungsmaßnahme planen kann, sagt Michael Kremer von der GAB.