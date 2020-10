Geeignete Räume fehlen: Spielmannszug Lohr probt unter Brücke

Bild

Der Spielmannszug der Kolping-Familie in Lohr am Main will trotz der Corona-Auflagen proben, ohne Lüften und ohne Teilnahmebeschränkungen. Doch ein geeigneter Raum fehlt. Die Mitglieder üben deshalb unter der neuen Mainbrücke.

© Norbert Steiche/BR-Mainfranken