Gedenkveranstaltung für die Opfer der "Nürnberger Rassengesetze"

Am 15. September vor 85 Jahren sind die "Nürnberger Rassengesetze" verkündet worden. Deshalb lädt der bayerische Landesverband Deutscher Sinti und Roma zu einer Gedenkveranstaltung in Nürnberg ein, heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

Gedenken am Mahlmal für ermordete Sinti und Roma

Die Veranstaltung soll am Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma an der Ecke Frauentorgraben und Färbertor stattfinden. Der Vorsitzende des Landesverbands, Erich Schneeberger, und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) werden dort Kränze niederlegen.

Opfer der "Nürnberger Rassengesetze" deportiert

Die "Nürnberger Rassengesetze" wurden am 15. September 1935 erlassen. Das sogenannte "Blutschutzgesetz" verbot Eheschließungen zwischen Juden und "Deutschblütigen". Im darauffolgenden Januar wurde das Gesetz auf Sinti und Roma ausgeweitet. In der Folgezeit wurden viele Angehörige der Minderheit aufgrund solcher Verbindungen in Konzentrationslager deportiert.