Ob mit einer Gedenkstunde oder mit einem Kerzenmeer – die Städte Fürth und Nürnberg wollen am 6. August den Opfern der Atombombenabwürfe von 1945 in Hiroshima und Nagasaki gedenken. Allein am Tag des Abwurfs starben in beiden japanischen Städten 150.000 Menschen. Rund 100.000 weitere kamen durch Spätfolgen wie Blutkrebs ums Leben.

Aktueller Bezug

In Nürnberg will die "Mission EineWelt" mit einem Kerzenmeer, Lesungen und Live-Musik auf der Museumsbrücke ab 21.00 Uhr mahnen. Die Organisation fordert, dass man weltweit auf die zivile und militärische Nutzung von Atomwaffen verzichtet. In diesem Zusammenhang äußert sie Bedenken zur heutigen weltpolitischen Situation – zum einen hinsichtlich der Anreicherung von Uran im Iran und zum anderen hinsichtlich des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen.

Gedenkstunde in der Auferstehungskirche

In Fürth greift man den Hiroshima-Tag in Form eines Gottesdienstes auf. So findet ab 17.00 Uhr in der Auferstehungskirche eine Gedenkstunde statt. Erinnert werden soll hier auch an die Atomkatastrophe von Fukushima im Frühjahr 2011.