Gedenkstunde in Mainkofen zu Tötungstransport vor 80 Jahren

Um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern fand am Mittwoch auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof in Mainkofen, wo 2014 eine Gedenkstätte errichtet wurde, eine Gedenkstunde mit ökumenischer Andacht statt.

"Wir gedenken heute all dieser Opfer und ehren sie", sagte Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich. "Ihr Tod ist eine Mahnung an uns alle, uns gegen jede Verletzung der Menschenwürde, jede Form der Menschenverachtung zu wehren und für ein Leben in Würde, Freiheit und Frieden einzutreten."

"Euthanasie" von Nationalsozialisten geplant

Am 28. Oktober vor 80 Jahren wurde der erste von fünf T4-Transporten mit Patienten der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz durchgeführt. T4 stand für die Abkürzung der nationalsozialistischen Zentraldienststelle beziehungsweise einer Tarnorganisation in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Dort wurde die systematische Erfassung und Tötung kranker und behinderter Menschen organisiert. Insgesamt kamen über 600 Patientinnen und Patienten aus Mainkofen auf diesem Weg ums Leben.

Mehr als 700 Patienten starben in Mainkofen

Die T4-Aktion wurde offiziell erst gestoppt, als Kritik in der Bevölkerung laut wurde und selbst hohe kirchliche Würdenträger diese Praxis öffentlich anprangerten. Das Töten ging jedoch weiter. Der "Bayerische Hungerkost-Erlass" vom November 1942 beispielsweise sah für Patienten von Heil- und Pflegeanstalten nur noch fleisch- und fettlose Nahrung vor. In Mainkofen kamen mehr als 700 Patienten völlig ausgezehrt durch Nahrungsentzug, Vernachlässigung, Kälte und in katastrophalen hygienischen Zuständen ums Leben.