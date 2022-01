Gedenkstein in Flossenbürg erinnert an homosexuelle NS-Opfer

Noch in der Bundesrepublik stand Homosexualität unter Strafe. Bis 1969 blieb der Paragraf 175 in der verschärften Form der Nationalsozialisten in Kraft.

Gedenkstein für homosexuelle NS-Opfer

Neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Karl Freller, dem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, sprach auch der Bildhauer Bastian Brauwer. Er schuf eine Steinstele, die im Rahmen des Gedenkaktes eingeweiht wurde. Das Kunstwerk erinnert im sogenannten Tal des Todes an die homosexuellen Häftlinge, die im KZ Flossenbürg Opfer des NS-Systems geworden sind. In Flossenbürg waren 378 homosexuelle Männer inhaftiert, 95 von ihnen sind hier gestorben.

Die Erinnerung an die dunkelsten Jahre deutscher Geschichte sei zugleich eine Mahnung, sagte Aigner. Es habe sich gezeigt, in welch ein Trümmerfeld eine Staatsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen führen könne. Wer heute Corona-Maßnahmen mit NS-Verfolgung gleichsetze, habe jegliches Maß verloren, so die Landtagspräsidentin.