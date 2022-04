Gedenkort für Opfer der Corona-Pandemie in Hof eingeweiht

In Hof ist ein Gedenkort für Corona-Opfer eingeweiht worden. Direkt am Ufer des Untreusees soll eine kleine Allee aus 42 Kirsch- und Kastanienbäumen und eine Stele aus Fichtelgebirgs-Granit die bislang 408 Menschen erinnern, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind – vor allem an diejenigen, die in der Pandemie einsam verstorben sind. Das erklärte die Präsidentin des Rotary Clubs Hof-Bayerisches Vogtland, Maria Mangei. Die Organisation, die humanitäre Dienste und den Einsatz für Frieden als ihre Ziele nennt, hatte die Idee zu dem Gedenkort.

"Es haben viele Trauerrituale gefehlt. Da oft kein Besuch in den Krankenhäusern und Pflegeheimen erlaubt war, fehlte vielen Menschen in der Todesstunde eine vertraute Stimme. Gleichzeitig war für viele Hinterbliebenen die Beerdigung im kleinsten Kreis oft sehr trostlos." Maria Mangei, Präsidentin des Rotary Clubs Hof-Bayerisches Vogtland

Bäume und Stele schaffen Gedenkort am Untreusee

Mangei erinnerte auch an all jene, die an den Spätfolgen einer Covid-Erkrankung leiden, durch die Pandemie seelisch erkrankten oder wirtschaftliche Not erleiden mussten. Die Trauer brauche einen Ort, so Mangei und verwies auf ein Zitat von Bundespräsident Steinmeier (SPD), wonach eine Gesellschaft, die Leid verdränge, Schaden nehme. Als Standort habe man bewusst einen Platz am Untreusee gewählt. An diesem beliebten Ausflugsziel am Hofer Stadtrand erreiche man viele Menschen.

Der neue Gedenkhain direkt am Seeufer soll ein Ort werden, an dem Trauer nachgeholt, aber auch Kraft und Hoffnung geschöpft werden könne. So seien die 42 blühenden Kirschbäume und die Granit-Edelstahl-Skulptur, durch die die Sonne in unterschiedlicher Intensität scheine, Zeichen des Aufbruchs, erklärte Mangei. Von einer Ruhebank inmitten der Bäume blickt man direkt auf den See.

Rotary-Club Hof-Bayerisches Vogtland investiert 10.000 Euro

Gestaltet wurde die Stele von Steinmetz Norbert Schlick – der dafür Granit vom Waldstein im Fichtelgebirge verwendete – und dem Dichter Eugen Gomringer. Der Rotary-Club Hof-Bayerisches Vogtland investierte in die Bäume und die Stele rund 10.000 Euro. Die Stadt Hof stellt das Grundstück zur Verfügung und der Landkreis Hof übernimmt die Pflege der Anlage.

Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) sagte, die Pandemie habe gezeigt, dass Gesundheit keine Privatangelegenheit sei, sondern Gesellschaft und Politik die Rahmenbedingungen für ein gerechtes Gesundheitssystem stellen müssten. Der stellvertretende Landrat Frank Stumpf (Freie Wähler) erklärte, der Corona-Gedenkort rege zum Nachdenken an und solle auch erinnern, wie wichtig das Miteinander in der Gesellschaft sei.