Gedenken an Befreiung des KZ Dachau

In der KZ-Gedenkstätte Dachau ist an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 77 Jahren erinnert worden. Am 29. April 1945 waren amerikanische Soldaten in das Lager einmarschiert und befreiten die Häftlinge.