Gedenkfeier für Opfer von Corona in Nürnberg

Gespenstische Stille vor dem neuen Museum in Nürnberg. Der Straßenlärm vom nahen Frauentorgraben ist leise an diesem sonnigen Sonntag im Herbst. Es ist der zweite Herbst in der Corona-Pandemie, die schon viele Todesopfer gefordert hat – auch in Nürnberg.

Metallwürfel als Gedenkstätte

In deren Gedenken steht schon seit einiger Zeit ein begehbarer Metall-Kubus auf dem Klarissenplatz vor dem Neuen Museum. Im Innern des Kunstwerks sind auf einer Platte Symbole der Religionen und Trostsprüche abgebildet. Um diesen Metallwürfel herum haben sich am Sonntag etwa 40 Menschen versammelt, um den Corona-Opfern zu gedenken.

Marcus König: "Gemeinsam trauern"

Unter ihnen ist auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Er ist froh über die Gelegenheit "gemeinsam zu trauern", sagt er in seiner Eröffnungsrede. "Das ist ein Zeichen des Zusammenhalts in unserer Stadt", so König. Denn diese Gedenkveranstaltung wurde nicht von der Stadt allein organisiert, sondern in Zusammenarbeit mit dem Rat der Religionen. Mit dabei waren Gabriella Demitri-Eljojo vom Rat der Religionen, der evangelische Dekan Christopher Krieghoff für die christlichen Kirchen sowie der Künstler Johannes Pechstein.

Einsamkeit und Existenzangst

Viele Menschen hätten Angehörige verloren oder trauerten um verstorbene Freundinnen und Freunde, hieß es in der Ankündigung. Andere seien durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht, beklagten große wirtschaftliche Verluste. Die Kontaktbeschränkungen hätten viele Bürgerinnen und Bürger einsam gemacht.