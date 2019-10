Gedenkfeier für NS-Opfer im Bezirksklinikum Mainkofen

Im Bezirksklinikum Mainkofen im Landkreis Deggendorf findet eine Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Am 28.10.1940, also vor 79 Jahren, fand der erste von fünf Transporten mit 114 Patienten von Mainkofen in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz statt.

Kranzniederlegung am Mahnmal

Zur Erinnerung an die Opfer der Zwangssterilisation und "Euthanasie" in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen während des Nationalsozialismus, wird eine Gedenkfeier mit ökumenischer Andacht abgehalten. Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich wird ein Grußwort sprechen und mit dem Krankenhausdirektor, Gerhard Schneider, einen Kranz am Mahnmal niederlegen.

Tötungsanstalt Hartheim: Ort von Massenmorden in Gaskammer

Insgesamt wurden 606 Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen nach Hartheim gefahren. Dort wurden zwischen 1940 und 1944 rund 30.000 Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, psychisch kranke Menschen sowie Zwangsarbeiter und Häftlinge aus den Konzentrationslagern Mauthausen, Gusen und Dachau ermordet.