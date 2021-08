Gedenkfeier für Münchner NSU-Opfer Habil Kılıç

Dort, wo seit Jahren "Himmet Market" an den Scheiben steht - in der Bad-Schachener-Straße im Münchner Stadtteil Ramersdorf, hatte Habil Kılıç seinen Gemüseladen. Es ist der Vormittag des 29. Augusts 2001, als Terroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) das Geschäft betreten und den 38-jährigen durch zwei Kopfschüsse ermorden. Auf den Tag genau 20 Jahre danach gibt es eine Gedenkfeier.

Gedenkfeier am Tatort in Ramersdorf

In einer ersten Gedenkveranstaltung am Sonntagvormittag sprach bereits Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Um 15 Uhr lädt der Türkenrat München zu einer weiteren Gedenkfeier ein. Am Tatort in der Bad-Schachener-Straße soll auch der weiteren Mordopfer des NSU gedacht werden.

Mordkommission ermittelte in falsche Richtung

Während die Familie von Habil Kılıç bereits 2005 einen rechtsextremen Hintergrund der Tat vermutete, ermittelte die Mordkommission in die falsche Richtung. Als Motiv vermutete sie lange organisierte Kriminalität im Drogenhandel - und ermittelte vor allem im deutsch-türkischen Milieu. Am ehemaligen Feinkostladen in der Bad-Schachener-Straße erinnert heute eine Tafel mit den Namen aller NSU-Opfer an die rechtsextremen Morde.

Türkenrat fordert entschlossenes Handeln gegen Rechts

Zwischen 2000 und 2007 töteten die Mitglieder des NSU insgesamt acht Männer mit türkischen und einen mit griechischen Wurzeln sowie eine deutsche Polizistin - in München, Nürnberg, Hamburg, Rostock, Kassel, Dortmund und Heilbronn. Anlässlich des Jahrestages fordert der Türkenrat auch, "die Gefahren des Rassismus und Rechtextremismus endlich ernst zu nehmen" und seitens der Politik und der Sicherheitsbehörden entschlossen zu handeln.