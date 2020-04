Gedenkakt: Erinnerung an die Befreiung des KZ Flossenbürg

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hat auch einen digitalen Gedenkakt organisiert. Seit heute stehen Botschaften ehemaliger Häftlinge aus aller Welt online - als Videos, Audios oder Texte.

Vor genau 75 Jahren, am 23. April 1945, befreite die US-Army das KZ Flossenbürg. Sie fand hier nur noch rund 1.500 überwiegend kranke Häftlinge vor, die die SS zurückgelassen hatte. Rund 15.000 bis 20.000 Häftlinge trieb die SS in Richtung Dachau. Der Großteil von ihnen wurde ebenfalls am 23. April 1945 zwischen Roding und Cham befreit.