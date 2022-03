Gedenken zum 77. Jahrestag nach Bombenangriff auf Würzburg

Zum 77. Mal wird in Würzburg der rund 3.500 Menschen gedacht, die beim Bombenangriff auf die Würzburger Innenstadt am 16. März 1945 gestorben sind. "Von der Anhöhe aus sahen wir die tote Stadt vor uns liegen": Mit diesem Zitat von Ingeborg Schneider weist die Stadt mit Plakaten auf die zahlreichen Veranstaltungen anlässlich des Gedenktags hin. Es sei wieder ein breites Angebot zum Erinnern und Gedenken zusammengekommen von engagierten Einrichtungen, Initiativen und Privatpersonen.

Verheerender Luftangriff kurz vor Kriegsende 1945

Mehr als 1.000 Brandbomben warf die Royal Air Force am 16. März 1945 um 21.20 Uhr über Würzburg ab. Nur 20 Minuten lang dauerte der Luftangriff – doch am Ende waren fast 90 Prozent der Innenstadt zerstört. Nur sieben Häuser überstanden die Nacht unversehrt. 3.500 Menschen starben. Seit Kriegsende gedenkt die Stadt Würzburg neben zahlreichen anderen Akteuren jährlich an diesem Tag der Opfer.

Zahlreiche Gedenkveranstaltungen finden statt

Der 16. März beginnt mit einer Messfeier im Kiliansdom in Würzburg um 9.00 Uhr. Im Anschluss findet die Kranzniederlegung mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) an der Gedenkstätte vor dem Hauptfriedhof statt – wegen Corona ist eine Teilnahme nur unter Einhaltung der 2G-Regel erlaubt. Von dort setzt sich die Gruppe in Bewegung auf ein "Weg der Erinnerung" durch die Stadt zum Rathaus.

Ein Zeichen gegen Gewalt mit Friedenstauben

Ab 15.00 Uhr macht die Gemeinschaft Sant Egidio mit einer Friedens-Aktion auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam. Schülerinnen und Schüler verteilen am Unteren Markt Friedenstauben an Passanten gegen Spende. Die Einnahmen kommen Geflüchteten zugute. "Unser Anliegen ist es, jetzt erst recht den dringenden Wunsch der Kinder und Jugendlichen – und von uns allen – nach Frieden zum Ausdruck zu bringen", schreibt Angelika Wagner von Sant Egidio.

Ab 19.00 Uhr lädt die Kolping Akademie zum stillen Gedenken, zur "Nacht der Friedenslichter" ein. Ab 20.00 Uhr: Gedenkkonzert in St. Stephan, das 2021 auf BR24 live übertragen wurde, weil keine Gäste in Präsenz dabei sein durften. Heute dürfen aufgrund der aktuellen Coronaregelungen 75 Prozent der Plätze belegt werden. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. Um 21.20 Uhr läuten für 20 Minuten alle Glocken in Würzburg. Alle Infos und Veranstaltungen sind Online auf der Homepage der Stadt Würzburg zu finden.

Würzburg gedenkt an alle Opfer von Krieg und Gewalt

Das Würzburger Gedenken rund um das zentrale Datum des 16. März hat in den vergangenen Jahren neue Akzente bekommen. Statt ausschließlich die Zerstörung der Stadt und die Würzburger Opfer zu beklagen, gilt das Gedenken mittlerweile allen Opfern von Krieg und Gewalt – und es stellt sich der deutschen Verantwortung. So hat beispielsweise Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) beim 70. Jahrestag der Zerstörung deutlich gemacht, dass die Katastrophe des 16. März nicht von der Vorgeschichte des Nationalsozialismus zu isolieren sei. "Die Zerstörung Würzburgs war keine schicksalhafte Fügung. Sie war das Ergebnis der menschenverachtenden Ideologie und verbrecherischen Politik des NS-Regimes, das nicht davor zurückgeschreckt hatte, über Millionen von Leichen zu gehen", so Oberbürgermeister Christian Schuchardt in einer Ansprache am 16. März 2015.

Langzeitprojekt "Dialog Erinnerungskultur" in Würzburg

Für einen engagierten Umgang mit der Vergangenheit steht auch das Langzeitprojekt "Dialog Erinnerungskultur", das die Stadt Würzburg 2010 mit dem Ziel begonnen hatte, Formen und Orte des Erinnerns zu hinterfragen und zu erneuern. So wurde beispielsweise der Gedenkraum im Würzburger Rathaus umgestaltet, wo ein 3D-Modell der zerstörten Stadt das zentrale Ausstellungsstück ist. 2011 wurden neue Bild- und Texttafeln angebracht, die seitdem auch die Vorgeschichte der Zerstörung Würzburgs nicht mehr aussparen: das Treiben der Nationalsozialisten und die Bombenangriffe der deutschen Luftwaffe.