Gedenken zum 133. Todestag von König Ludwig II

Die Königstreuen in Bayern erinnern mit einem Gottesdienst in Berg am Starnberger See an den Tod König Ludwig II. Er war am Pfingstsonntag des Jahres 1886 unter ungeklärten Umständen im Starnberger See ums Leben gekommen.

Ludwigs mysteriöser Tod

Vor 133 Jahren war König Ludwig II wenige Tage vor seinem Tod im Alter von 41 Jahren entmachtet worden. Sein Onkel Luitpold übernahm als Prinzregent die Verantwortung für die Regierungsgeschäfte in Bayern. Vier Ärzte hatten ihn auf Betreiben der Regierung zuvor als unheilbar krank erklärt.

"Seine Majestät sind in sehr weit fortgeschrittenem Grade seelengestört. Allerhöchstdieselben leiden an jener Form von Geisteskrankheit, die mit dem Namen Paranoia bezeichnet wird." Aus dem Gutachten des Arztes Bernhard von Gudden

Ob Ludwig tatsächlich geisteskrank war, ist bis heute umstritten. Immer wieder wurden posthum Diagnosen gestellt, in der Tat meist mit dem Ergebnis: paranoide Schizophrenie.

Am Abend des 13. Juni 1886 befand er sich auf einem Spaziergang mit seinem Leibarzt Bernhard von Gudden am Starnberger See, der damals noch Würmsee hieß. Beide sind am späten Abend von Gendarmen und Bediensteten von Schloss Berg leblos im seichten Wasser unweit des Ufers aufgefunden worden. Die später gefundene Taschenuhr des Königs war um 18.54 Uhr stehen geblieben. Um den Tod des Märchenkönigs ranken sich viele Mythen.

Königstreuen gedenken ihm heute noch

Knapp 60 Vereine gibt es in Bayern, die als Königstreue das Andenken an Ludwig II. lebendig halten. Der Gedenkgottesdienst findet um 10.30 Uhr in der Votivkapelle in Berg statt.

Bereits am Donnerstag - dem 133. Todestag - wurde in der Michaelskirche in der Münchner Fußgängerzone ein Kranz niedergelegt. In der Gruft der Kirche war der König am 19. Juni 1886 in einem Sarkophag beigesetzt worden.