Gedenken und Protest: Würzburg erinnert an die Messerattacke

Etwa 250 Menschen sind in die Würzburger Marienkapelle gekommen: Opfer, Angehörige, Augenzeugen, Polizisten, Sanitäter. "Es ist sehr bedrückend für uns alle, die beteiligt waren. Aber man muss fragen, wie geht’s den Angehörigen und Opfern? Das ist viel wichtiger", sagt Uwe Kinstle. Als Johanniter leitete er heute vor einem Jahr den Einsatz der Rettungsdienste.

Oberbürgermeister: "Tief sitzt der Schock"

Anlässlich des Jahrestages der Messerattacke hatte die Stadt Würzburg zu verschiedenen Gedenkaktionen eingeladen. In Erinnerung an die Tat am 25. Juni 2021, als ein Mann aus Somalia in der Innenstadt mit einem Küchenmesser Passanten attackierte. Er tötete drei Frauen, verletzte sechs Menschen schwer. "Tief sitzt der Schock, so lebendig sind die Erinnerungen", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) nun beim Gedenkgottesdienst. Eine "essentielle Zäsur" für viele Menschen nannte er die Tat. "Sie haben einen Verlust erlitten, der unwiederbringlich ist", so Schuchardt in Richtung der Opfer und Angehörigen.

Blumen, Kerzen und Plakate am Tatort

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst legte Schuchardt einen Kranz am Tatort nieder, zusammen mit weiteren Vertretern der Würzburger Politik und Zivilgesellschaft. Dort hatten zuvor bereits der Ombudsrat der Stadt und das Würzburger "Bündnis für Zivilcourage" zu einem stillen Gedenken eingeladen. "Würzburg trauert" oder "Würzburg hält zusammen" stand auf Plakaten. Mehrere Passanten legten Blumen oder Kerzen ab. "Uns kommt es darauf an, dass die Stadtgesellschaft zusammenhält, dass Opfer nicht aus dem Blick geraten", sagte Hochschulpfarrer Burkhard Hose vom Bündnis, "wir wollten nicht spalten, sondern zusammenführen".